بمشاركة 14 دولة.. انطلاق سباقات المياه المفتوحة في بطولة العالم

تنطلق غدا السبت سباقات المياه المفتوحة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف والمقامة بشرم الشيخ، بمشاركة أربعة عشرة دولة وسيقام السباق علي فترتين ففى الفترة الصباحية سينطلق سباق التتابع 4×2 ك وفى الفترة المسائية سينطلق سباق 6 ك فردى.



ومن المتوقع أن يحقق فيها المنتخب المصري ميدالية ومراكز متقدمة، وقد قامت اللجنة الفنية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين بمعاينة المجرى المائي الخاص بمسابقة "السباحة بالمياة المفتوحة" وقد تم وضع المعايير والاشتراطات الواجب توافرها بمكان إجراء المسابقة.



يذكر أن لاعبة المنتخب الوطنى للسباحة بالزعانف جودى شريف الماس قد حطمت رقم مرحلة 15-17-19 سنة وعمومى في سباق 100متر غوص، واللاعبة جودى الماس رقم وحققت 43.2 بينما كان رقمها السابق 44.66 ، كما حطمت لاعبة المنتخب الوطنى لوجى ياسر رقم مصر مرحلة 17 سنة، 19سنة ، وعمومى في سباق 400 متر سباحة بالزعانف حيث كان رقمها السابق 3.33.95 ليصبح 3.33.22.



وكان السباح أحمد تامر عبدالقادر مركز رابع في سباق 1500 متر خزنة بزمن قدره 13:30.12 و هو رقم قياسي جديد لمرحلة 15 سنة.



فيما حقق السباح محمود وليد مركز خامس في نفس السباق بزمن قدره 13:30.33 ، وحقق فريق تتابع 4×100 متر زعانف مزدوجة مختلط المركز الثامن علي العالم.