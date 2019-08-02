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أخبار العالم

زلزال بقوة 7 درجات قبالة سومطرة الإندونيسية وتحذير من أمواج تسونامي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:05 م
موجات تسونامي
موجات تسونامي
رويترز
قال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة سبع درجات وقع قبالة جزيرة سومطرة بإندونيسيا اليوم الجمعة.

وأصدرت الوكالة‭‭ ‬‬الإندونيسية لعلم طبيعة الأرض تحذيرا من احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية بعد الزلزال.

وقالت الهيئة الأمريكية إن الزلزال كان على عمق 59 كيلومترا وعلى بعد حوالي 227 كيلومترا عن مدينة تيلوك بيتونج بالجزيرة.

ولم ترد بعد أنباء عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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