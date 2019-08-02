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محافظات

ضبط 38 مخالفة صحية بالمنشآت الحكومية والعيادات الخاصة بالبحيرة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:31 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تمكنت لجان الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة من ضبط 38 مخالفة بالمنشآت الحكومية خلال حملاتها التفتيشية التى شنتها بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف حملات المراقبة على الوحدات والمنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة للتأكد من حصولها علي التراخيص وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها وإتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.

وكانت الرقابة والمتابعة فى " ايتاى البارود - الرحمانية " بالتنسيق مع مفتشى صحة البيئة خلال عدة حملات رقابية تمكنوا من تحرير ٢٦ مخالفة عبارة عن ١٩ مخالفة لأدوية منتهية الصلاحية وعدد ٧ محاضر بيئة لعدم تطبيق الاشتراطات البيئية بالعيادات الخاصة وعدم التخلص الآمن من المخلفات الطبية وذلك من خلال المرور علي المنشآت الطبية بمركز ومدينة كوم حمادة.

وتقرر إحالة ٣ موظفين بالوحدة الصحية بقرية الضهرية بإيتاي البارود للتحقيق معهم لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية و ٩ من هيئة التمريض بمستشفى الرحمانية المركزي للتحقيق معهم لتخلفهم عن المواعيد المقررة للتوقيع خلال فترة النوبتجية المكلفين بها.

وشدد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات المفاجئة على جميع المؤسسات الطبية للتأكد من حصول المواطن على رعاية وخدمة طبية متكاملة واتخاذ اللازم حيال المخالفين منها.
ضبط 38 مخالفة صحية بالمنشآت الحكومية والعيادات الخاصة بالبحيرة
ضبط 38 مخالفة صحية بالمنشآت الحكومية والعيادات الخاصة بالبحيرة
ضبط 38 مخالفة صحية بالمنشآت الحكومية والعيادات الخاصة بالبحيرة
ضبط 38 مخالفة صحية بالمنشآت الحكومية والعيادات الخاصة بالبحيرة
ضبط 38 مخالفة صحية بالمنشآت الحكومية والعيادات الخاصة بالبحيرة
ضبط 38 مخالفة صحية بالمنشآت الحكومية والعيادات الخاصة بالبحيرة
ضبط 38 مخالفة صحية بالمنشآت الحكومية والعيادات الخاصة بالبحيرة

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