فلسطينيون يشاركون في وقفة تضامنية مع أسير مضرب عن الطعام لليوم الـ16 على التوالي

شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم /الجمعة/ في وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي سلطان خلف (38 عاما) أمام منزله في بلدة "برقين" جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية.



ورفع المشاركون في الوقفة - التي دعت لها القوى في جنين، وبلدية برقين، وفعاليات ومؤسسات البلدة - العلم الفلسطيني وصور الأسير خلف، وشعارات ويافطات منددة بسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى الفلسطينيين.



وطالب المتحدثون في الوقفة ببذل المزيد من الحراك الشعبي والتضامن مع الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، مؤكدين أن ما يجري بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال من اعتقال إداري مناف لكافة الأعراف الدولية، ويعد جريمة منظمة بهدف النيل من حياة الأسرى.



ودعا المتحدثون كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسئولياتهم إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم، خاصة الأسرى الإداريين، والعمل على إطلاق سراحهم، ووقف سياسة الاعتقال الاداري.



وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في "عوفر" أجلت يوم الثلاثاء الماضي، محاكمة الأسير خلف حتى الثامن من شهر أغسطس الجاري.



يشار إلى أن الأسير سلطان خلف (38 عاما) ، شرع في الإضراب عن الطعام بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال نيتها تحويله إلى الاعتقال الإداري.



واعتقل خلف في الـ8 من يوليو المنصرم، ويعاني من أزمة صدرية وضيق في التنفس، ورغم ذلك يستمر في إضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.



والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.