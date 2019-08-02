قاعدة بيانات موحدة..معلومات مجلس الوزراء يُكرم سكرتير عام الشرقية

كرم المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الدكتور حسين الجندى سكرتير عام محافظة الشرقية وأحمد شريف يوسف مدير عام مركز المعلومات بالديوان العام للجهد المبذول فى إنشاء و إعداد قاعدة بيانات موحدة خاصة بمحافظة الشرقية.



أعرب السكرتير العام عن إمتنانه وتقديره لمركز معلومات مجلس الوزراء لتكريم محافظة الشرقية لنجاحها في إعداد قاعدة بيانات موحدة ، مؤكدًا أن توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كانت واضحة وصريحة بضرورة النهوض بمستوي العاملين وإعداد قواعد بيانات سليمة تتيح المعلومة الدقيقة أمام متخذ القرار.



وأضاف أن المحافظة تهدف إلى تنمية وتطوير مراكزها ومدنها ومديرياتها خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الخدمات وتيسيرها على المواطنين والمساهمة فى إتخاذ القرار المبني على المعلومة الدقيقة والسريعة والمحدثة...لافتًا إلى أن الهدف من إعداد قاعدة بيانات موحدة وحديثة بالمحافظة من خلال البرنامج الموحد الذى يسهل تحديث البيانات والمعلومات عليه أولًا بأول باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لخدمةالمواطنين ... مشيرًا إلي أنه تم تنفيذ ورشة عمل للعاملين بمراكز المعلومات بالديوان العام ودواوين المجالس والمدن والاحياء للتدريب على ربط قواعد البيانات بين مركز المعلومات بالديوان العام العام ودواودين المراكز والمدن والأحياء ببعضها بنظام إليكتروني واحد.



فيما أوضح أحمد الشريف مدير مركز المعلومات أنه بناء على تعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية تم الانتهاء من انشاء قاعدة بيانات موحدة لكل من ادارات " الموارد البشرية وصندوق الخدمات وصندوق الإسكان" وربطها بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالديوان العام ومراكز المعلومات بمجالس المدن لتسهيل تداول المعلومات بين وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة ، مضيفا أنه سيتم إلحاق كل إدارة بعد تصميم قاعدة البيانات الخاصة بها ومراجعتها مع مدير الإدارة المسئول عنها بالديوان العام.