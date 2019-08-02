موجز البلد.. الحكومة تكشف حقيقة تسريح الموظفين.. انقطاع بث صلاة الجمعة.. السودان يتحرك بعد مقتل مدنيين

نشر موقع «صدى البلد» على مدار اليوم، الجمعة، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، وأهمها على الشأن المحلي قوات حرس الحدود تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 431 فردا، الحكومة تنفي عددا من الشائعات، وانقطاع بث شعائر صلاة الجمعة، من التليفزيون المصري، من مسجد الحسين بالقاهرة، ونقل الصلاة من مسجد ماسبيرو، ووزارة الأوقاف تعلق.
وعلى الشأن الاقليمي والعالمي.. بعد مقتل مدنيين فى احتجاجات بالخرطوم.. قرار عاجل من العسكري السوداني، والعراق يشارك بمباحثات أستانة الـ13، الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا
ومن أسرار عالم الفن والكورة والملاعب، زينة تكشف عن نيتها ارتداء الحجاب ورفضها الزواج مرة ثانية، وأحمد عز عن إيرادات الممر: ٧٥ مليون جنيه في مصر فقط، نجوم الدوري الإنجليزي فى خطر.. محمد صلاح وساديو ماني، وصالح جمعة يعترف: بفرح بخسارة الزمالك.
قوات حرس الحدود تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 431 فردا.. وتدمر نفقين في سيناء
شاهد.. لحظة انقطاع البث التليفزيوني عن خطبة الجمعة من مسجد الحسين.. والأوقاف تعلق
محمد صلاح وساديو ماني أبرزهما.. نجوم الدوري الإنجليزي فى خطر
بعد مقتل مدنيين فى احتجاجات .. قرار عاجل من العسكري السوداني وترحيب من قوى التغيير
قبل بيعهم فى الأسواق.. ضبط 10 أطنان جبن وسمنة فاسدة بمخزنين بالسويس
الحكومة: لا صحة لوقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهن حرة
من الشهامة ما قتل.. وفاة 5 أشخاص أثناء إنقاذ مزارع من بئر مياه بسوهاج
في سابقة من نوعها.. مميش يعلن عبور 81 سفينة قناة السويس اليوم
لأول مرة..العراق يشارك بمباحثات أستانة الـ13..فما أهداف ودلالات المشاركة
شكوك حول إصابة أيمن الظواهري بمرض في القلب
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا
ناسا تفجر مفاجأة.. اكتشاف كوكب مائي شبيه بالأرض وصالح للحياة
رامي جمال يتعرض لـ حادث مروع.. تعرف على التفاصيل
صالح جمعة يعترف: بفرح بخسارة الزمالك وبشجع منافسيه.. فيديو
بعد طرحه رسميا في مصر.. تعرف على مواصفات وعيوب هاتف شاومي Xiaomi Mi 9T
أحمد عز عن إيرادات فيلم الممر: ٧٥ مليون جنيه في مصر فقط حتى الآن
زينة تكشف عن نيتها ارتداء الحجاب ورفضها الزواج مرة ثانية
العظمى بـ القاهرة 36.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة بالمحافظات
كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، وأهمها على الشأن المحلي قوات حرس الحدود تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 431 فردا، الحكومة تنفي عددا من الشائعات، وانقطاع بث شعائر صلاة الجمعة، من التليفزيون المصري، من مسجد الحسين بالقاهرة، ونقل الصلاة من مسجد ماسبيرو، ووزارة الأوقاف تعلق.
وعلى الشأن الاقليمي والعالمي.. بعد مقتل مدنيين فى احتجاجات بالخرطوم.. قرار عاجل من العسكري السوداني، والعراق يشارك بمباحثات أستانة الـ13، الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا
ومن أسرار عالم الفن والكورة والملاعب، زينة تكشف عن نيتها ارتداء الحجاب ورفضها الزواج مرة ثانية، وأحمد عز عن إيرادات الممر: ٧٥ مليون جنيه في مصر فقط، نجوم الدوري الإنجليزي فى خطر.. محمد صلاح وساديو ماني، وصالح جمعة يعترف: بفرح بخسارة الزمالك.
قوات حرس الحدود تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 431 فردا.. وتدمر نفقين في سيناء
شاهد.. لحظة انقطاع البث التليفزيوني عن خطبة الجمعة من مسجد الحسين.. والأوقاف تعلق
محمد صلاح وساديو ماني أبرزهما.. نجوم الدوري الإنجليزي فى خطر
بعد مقتل مدنيين فى احتجاجات .. قرار عاجل من العسكري السوداني وترحيب من قوى التغيير
قبل بيعهم فى الأسواق.. ضبط 10 أطنان جبن وسمنة فاسدة بمخزنين بالسويس
الحكومة: لا صحة لوقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهن حرة
من الشهامة ما قتل.. وفاة 5 أشخاص أثناء إنقاذ مزارع من بئر مياه بسوهاج
في سابقة من نوعها.. مميش يعلن عبور 81 سفينة قناة السويس اليوم
لأول مرة..العراق يشارك بمباحثات أستانة الـ13..فما أهداف ودلالات المشاركة
شكوك حول إصابة أيمن الظواهري بمرض في القلب
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا
ناسا تفجر مفاجأة.. اكتشاف كوكب مائي شبيه بالأرض وصالح للحياة
رامي جمال يتعرض لـ حادث مروع.. تعرف على التفاصيل
صالح جمعة يعترف: بفرح بخسارة الزمالك وبشجع منافسيه.. فيديو
بعد طرحه رسميا في مصر.. تعرف على مواصفات وعيوب هاتف شاومي Xiaomi Mi 9T
أحمد عز عن إيرادات فيلم الممر: ٧٥ مليون جنيه في مصر فقط حتى الآن
زينة تكشف عن نيتها ارتداء الحجاب ورفضها الزواج مرة ثانية
العظمى بـ القاهرة 36.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة بالمحافظات