موجز البلد.. الحكومة تكشف حقيقة تسريح الموظفين.. انقطاع بث صلاة الجمعة.. السودان يتحرك بعد مقتل مدنيين

نشر موقع «صدى البلد» على مدار اليوم، الجمعة، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، وأهمها على الشأن المحلي قوات حرس الحدود تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 431 فردا، الحكومة تنفي عددا من الشائعات، وانقطاع بث شعائر صلاة الجمعة، من التليفزيون المصري، من مسجد الحسين بالقاهرة، ونقل الصلاة من مسجد ماسبيرو، ووزارة الأوقاف تعلق.وعلى الشأن الاقليمي والعالمي.. بعد مقتل مدنيين فى احتجاجات بالخرطوم.. قرار عاجل من العسكري السوداني، والعراق يشارك بمباحثات أستانة الـ13، الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسياومن أسرار عالم الفن والكورة والملاعب، زينة تكشف عن نيتها ارتداء الحجاب ورفضها الزواج مرة ثانية، وأحمد عز عن إيرادات الممر: ٧٥ مليون جنيه في مصر فقط، نجوم الدوري الإنجليزي فى خطر.. محمد صلاح وساديو ماني، وصالح جمعة يعترف: بفرح بخسارة الزمالك.