شاهد.. الرئيس التونسي المؤقت خلال موكب توسيم المجلس الأعلى للجيوش

نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر الرئيس المؤقت محمد الناصر خلال موكب توسيم المجلس الأعلى للجيوش.



وأشرف رئيس الجمهورية التونسية محمد الناصر، بقصر قرطاج، على موكب منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية طبقا للأمر الرئاسي عدد 121 بتاريخ 24 جوان 2019، المصادف للذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي.



ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك، أمس، مقطع فيديو يظهر لحظة تنصيب الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر.



وانتظم أمس الخميس، بقصر قرطاج موكب تنصيب رئيس الجمهورية محمد الناصر، وتولى خلاله رئيس الدولة تحيّة العلم على أنغام النشيد الوطني وتفقّد تشكيلات من الجيوش الثلاثة.





