بنت مصرية ب 100 راجل.. نجوى بكر أثرية أبهرت مسئولي المتحف البريطاني.. صور

لا يمر يوم إلا وتثبت الفتاة المصرية أنها قادرة علي النجاح والتصدي للمهام الصعبة سواء داخل مصر أو خارجها، وهو ما أكدته قصة نجوي بكر مسئولة ملف المرأة والمعارض بإدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة الآثار.



نجوي تتواجد حاليًا في بريطانيا، وقد تواصلنا معها لمعرفة قصتها، وقالت لصدي البلد: لدي تدريب مع المتحف البريطاني، وهو تدريب سنوي للعاملين بمجال المتاحف ومعي من هم مثلي من حوالي 12 دولة، وهذا العام نجح في التقدم للتدريب إثنان من مصر، وهو أكبر تدريب دولي بمجال المتاحف وكثير من زملائي من مصر شاركوا فيه في سنوات سابقة.



وتابعت: التدريب مكثف لمدة 40 يوما نتدرب خلاله علي كل تفاصيل العمل المتحفي، وينتهي بعمل معرض عن قطعة يتم اختيارها، وكل مشارك يصمم معرضه بكل تفاصيله، من عرض وكتابة بطاقة وبوستر وأنشطة مصاحبة للمعرض.



ونجحت نجوي بثقافتها وخبراتها في إبهار مسئولي التدريب، خاصة مع أسلوبها المنمق في عرض المعلومات بسلاسة وسهولة، كما أنها تمتلك براعة في الحكي تجعل كل من يستمع إليها ينصت منبهرا،وهو ما كان سر تميزها وسط 22 متدربا من دول مختلفة.



وكشفت نجوي أن مصر كانت ملهمة لفكرة هذا التدريب عام 2005، والذي اقترحه المجلس الأعلى للآثار على المتحف البريطاني لتدريب المتحفيين على الجوانب المختلفة بالعمل المتحفي، وكان التدريب قاصرا على مصر بقسم مصر والسودان بالمتحف البريطاني.



ومع نجاح البرنامج وتطوره كل عام، طلبت الأقسام الأخرى بالمتحف البريطاني أن يشارك متخصصين من دول أخرى متخصيين في حقب تاريخية مختلفة، وحاليا يستضيف المتحف مشاركين من دول وتخصصات مختلفة في مجال العمل المتحفي لمدة أربعين يوما، يتبادل فيها المتدربون خبراتهم ويضيفون المزيد من الخبرات إلى عملهم.



وتشارك نجوى هذا العام خبراتها في مجال التواصل المجتمعي والتراث النسائي والتوثيق الشفاهي للتاريخ، وقد قدمت عرضا عن عمل إدارتها بالوزارة في البرامج الثقافية والتربوية المتنوعة، وتقضي فترة تدريبها في قسم مصر والسودان، كما أنها لديها شراكة لمدة عشر أيام مع عدة متاحف في مدينة مانشستر، وسينتهي التدريب بعمل معرض بقطع تحكي قصة تحت عنوان محدد، ويضع فيه المشاركون كل خبراتهم السابقة والتي اكتسبوها من خلال التدريب.



نجوي لم تحصر نفسها داخل جدران المتحف فقط، حيث أن وقت التدريب لا يقتصر على المتحف البريطاني فقط، ولكن هناك برنامج منظم لرحالات وزيارات الحدائق والمسارح بلندن للاندماج والمشاركة في الحياة العام، لذلك ليس غريبا أن تشاهد نجوي مثلا في أماكن مثل مدينة القطن في مانشستر إستاد وملعب مانشستر يونايتد وغيرها من الأماكن التي تثري بها تجربتها في بريطانيا.



وحرصت نجوي على تسجيل كل ما تتعلمه وتسجيل يومياتها وما تشاهده هناك، وذلك إنطلاقا من كون ذلك مفيد على المستوى العملي، لنقل هذه الخبرة التي تكتسبها لجميع زملائها في مصر، مما يمثل عاملا مهما في إثراء جوانب مهمة من العمل المتحفي في مصر.



نجاح نجوي بكر في تجربتها في بريطانيا لم يأت من فراغ، فهي ابنة قرية "مجريس" بمركز صدفا بأسيوط،والتي قررت بعد تخرجها من الثانوية العامة سنة 1997 الاستسلام لعشق التاريخ والتراث والالتحاق بكلية الآثار في القاهرة، وخاضت تجربة أن تكون بمفردها في المدينة الكبيرة،واثبتت صلابة وقوة الفتاة الصعيدية وأنها"ب100 راجل"، وتحملت حتى تخرجت، لتنخرط في العمل الأثري وتتقدم فيه كل يوم، وحصلت علي منح كثيرة خارج مصر،وسافرت دول كثيرة مثل ألمانيا وأمريكا وإيطاليا والمغرب وهولندا والأردن.



ولأنها عاشقة للآثار قررت أن تكمل طريقها في الجانب العلمي بالتوزاي مع العملي، وحصلت حتي الآن علي دبلومتين في الأنثروبولوجي وعصور ما قبل التاريخ،وماجستير في الأنثروبولوجي وماجستير آخر في المتاحف، وحاليًا تحضر للدكتوراه في المتاحف،مما جعلها مصدر فخر لأهلها وأسرتها أمام الجميع.