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رياضة

صافرة السوبر الأوروبي في إيد أمينة.. الفرنسية ستيفاني فرابارت تخصص نهائيات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:46 م
الفرنسية ستيفاني
الفرنسية ستيفاني غرابار
يسرى غازى
للمرة الأولى في تاريخ المسابقات الأوروبية، أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة نهائي السوبر الأوروبي 2019 بين ⁦ليڤربول وتشيلسي‬⁩ إلى طاقم تحكيم نسائي بقيادة الفرنسية ستيفاني فرابارت، والتي يقام يوم 14 أغسطس الجاري على ملعب فودافون بارك فى العاصمة التركية اسطنبول والذى يستوعب 38000 مشجع.

المحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت تعتبر ثاني سيدة في التاريخ تدير مباراة بالدرجة الممتازة للرجال في دوريات أوروبا، بعد الحكمة الألمانية بيبيانا شتاونهاوس، كما تعد من المحكمات التى شاركت فى إدارة مباريات نهائية بمونديال السيدات وبطولة أمم أوروبا.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن مسيرة المحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت خلال إدارة مباريات على المستوى القاري والدولي.

1- المحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت هي أول سيدة في التاريخ تدير مباراة في بطولة قارية للرجال وذلك عبر مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي.

2- ستيفاني فرابارت صاحبة الـ 35 عامًا حصلت على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك عام 2011.

3- ستيفاني فرابارت تخصص نهائيات حيث سبق وأن أدارت المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا التي أقيمت في فرنسا الصيف الحالي، كما حظيت بشرف إدارة مباراة نصف نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات عام 2017 بين هولندا وإنجلترا، بالإضافة إلى نهائي كأس أمم أوروبا عام 2012 للسيدات تحت 19 عاما التي أقيمت في فرنسا.

4- ستيفاني فرابارت بدأت مشوارها في عالم التحكيم كحكم مساعد حتى عام 2007 قبل أن تصبح حكم ساحة حتى حصولها على الشارة الدولية عام 2011.

5- ستيفاني فرابارت أول سيدة فى التاريخ تدير مباراة كرة قدم للرجال فى الدورى الفرنسى، بعدما سبق أن عينها الاتحاد الفرنسى لكرة القدم لإدارة مباراة ستراسبورج وأميان ضمن منافسات الجولة الـ 34 بالموسم المنقضى.

6- ستيفاني فرابارت ثاني سيدة فى التاريخ تدير مباراة بالدرجة الممتازة للرجال فى دوريات أوروبا، بعد الحكمة الألمانية بيبيانا شتاونهاوس.

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