الهجان يفتتح مسجد الغفور الرحيم بمدينة قنا .. صور

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان-محافظ قنا، اليوم الجمعة، مسجد الغفور الرحيم بمدينة قنا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالمسجد بتكلفة تصل إلى حوالى 2 مليون جنيه والمقام على مساحة 450 مترا.



أدي محافظ قنا وبرفقته اللواء مجدى القاضي مدير أمن قنا وعدد من القيادات التنفيذية، صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء المدينة.



ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد الطراوى- وكيل وزارة الاوقاف بقنا، تحدث فيها عن اغتنام مواسم الطاعات والخيرات ومنها أداء فريضة الحج وزياره بيت الله الحرام، كما تناولت خطبة الجمعة ثواب الأعمال الصالحة ومنها إعمار المساجد ومنزلة القائمين عليها مقدما التهنئة للجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.



وأوضح محافظ قنا، أن المسجد يمثل منارة اسلاميه تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله وتساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.



أشاد محافظ قنا، بمجهودات المواطنين من أبناء محافظة قنا في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية في جميع أرجاء المحافظة.



كما صافح المحافظ المصلين من أبناء المدينه وقدم التهنئة لهم بمناسبة افتتاح المسجد وقرب حلول عيد الاضحى المبارك.