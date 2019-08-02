ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهجان يفتتح مسجد الغفور الرحيم بمدينة قنا .. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:31 م
صدى البلد
يوسف رجب
افتتح اللواء عبد الحميد الهجان-محافظ قنا، اليوم الجمعة، مسجد الغفور الرحيم بمدينة قنا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالمسجد بتكلفة تصل إلى حوالى 2 مليون جنيه والمقام على مساحة 450 مترا.

أدي محافظ قنا وبرفقته اللواء مجدى القاضي مدير أمن قنا وعدد من القيادات التنفيذية، صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء المدينة.

ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد الطراوى- وكيل وزارة الاوقاف بقنا، تحدث فيها عن اغتنام مواسم الطاعات والخيرات ومنها أداء فريضة الحج وزياره بيت الله الحرام، كما تناولت خطبة الجمعة ثواب الأعمال الصالحة ومنها إعمار المساجد ومنزلة القائمين عليها مقدما التهنئة للجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأوضح محافظ قنا، أن المسجد يمثل منارة اسلاميه تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله وتساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

أشاد محافظ قنا، بمجهودات المواطنين من أبناء محافظة قنا في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية في جميع أرجاء المحافظة.

كما صافح المحافظ المصلين من أبناء المدينه وقدم التهنئة لهم بمناسبة افتتاح المسجد وقرب حلول عيد الاضحى المبارك.
الهجان يفتتح مسجد الغفور الرحيم بمدينة قنا .. صور
الهجان يفتتح مسجد الغفور الرحيم بمدينة قنا .. صور
الهجان يفتتح مسجد الغفور الرحيم بمدينة قنا .. صور
الهجان يفتتح مسجد الغفور الرحيم بمدينة قنا .. صور
الهجان يفتتح مسجد الغفور الرحيم بمدينة قنا .. صور
الهجان يفتتح مسجد الغفور الرحيم بمدينة قنا .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكريم 16 من حفظة القرآن الكريم في احتفال أوقاف قنا بـ ليلة القدر.. فيديو

ترشيحاتنا

تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك

بعد طرحه رسميا في مصر.. تعرف على مواصفات وعيوب هاتف شاومي Xiaomi Mi 9T

طارق العشرى يؤكد انتقال إمام عاشور مهاجم الحرس للزمالك رسميا

غارة إسرائيلية على العراق.. أول رد من إيران على قصف قاعدتها العسكرية

بث مباشر.. لشعائر صلاة الجمعة مسجد الحسين بالقاهرة

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

موعد ومكان مباراة السوبر الأوروبى بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

بتكليف من تركى آل الشيخ ..أول مصرى يتولى مدير نادٍ أوروبى

الأبيض الخاسر الأول .. خبير لوائح دولي يكشف موقف كهربا بعد قيده فى قائمة الزمالك الأفريقية

تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

السيستم بيخرف .. قيد نجم الزمالك في قائمة الأهلي الإفريقية

موجز الرياضة.. طارق يحيي مدربا مؤقتا للزمالك.. وآل الشيخ يشترى ناديا إسبانيا.. والأهلي يقيد عبدالله جمعة في قائمته الأفريقية

بعد المرحلة الرابعة من الاستبعاد.. التموين: حرمان هذه الفئات من الدعم

تركى آل الشيخ يعلن عن النادى الجديد الذى اشتراه بارتداء فانلته .. صور

لا تسيء اللفظ.. كهربا يوجة رسالة إلى منتقديه

تعرف على المبلغ المدفوع من تركى آل الشيخ لشراء نادي ألميريا الإسبانى

ارتفاع الساسو.. أسعار الدواجن والبيض الجمعة 2-8- 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها