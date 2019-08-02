خراف بالتقسيط.. محافظ مطروح: توفير السلع واللحوم خلال العيد

وجه محافظ مطروح مجدي الغرابلي، بإحكام الرقابة التموينية وتوفير جميع مستلزمات عيد الأضحى والتأكد من صلاحيتها في كل المنافذ والأسواق مع استمرار فتح 10 منافذ ثابتة في جميع مراكز المحافظة بتخفيض 30%، بالإضافة إلى المعرض اللوجيستي للخضر والفاكهة.



جاء ذلك خلال استعراض الغرابلى، اليوم الجمعة، استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وضمان توافر جميع السلع واحتياجات المواطنين خلال أيام العيد.



من جانبه، أكد السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين في مطروح، توافر المقررات التموينية في شهر أغسطس في فروع الجملة في كافة المدن مع وجود مخزون استراتيجي من السكر يكفي 3 أشهر والزيت لمدة شهر، والتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة لتوريد وتوفير اللحوم الكافية الطازجة بسعر من 85 إلى 100 جنيه والمجمدة بسعر من 70 إلى 75 جنيها من خلال المنافذ العامة خلال فترة العيد، بالإضافة إلى شوادر القوات المسلحة، والتنسيق مع الجمعية المركزية لبيع الخراف الحية (البرقي) للمواطنين، والعاملين في الحكومة والقطاع الخاص بأقساط شهرية على 10 شهور بسعر يتراوح ما بين 55 و60 جنيها للكيلو القائم، مع اعتماد أهالي المحافظة على خراف البرقي الحية المتوفرة في الشوادر والأسواق.



وأوضح أنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري لفتح جميع المجازر في جميع أنحاء المحافظة، لذبح الأضاحي للمواطنين مجانا خلال العيد، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للمرور على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للاطمئنان والتأكد من سلامة اللحوم وضبط أي مخالفات، مشيرًا إلى أنه تم إعداد غرفة عمليات وباقي الإدارات التموينية لتلقي أي شكاوى للمواطنين والرد عليها وذلك على أرقام 4932009-4948926-4932312 التابعة لمديرية التموين.



وأكد أبو اليزيد أنه تم التنسيق مع شركات البترول وجهات شحن المواد البترولية بملء جميع الخزانات الاستراتيجية والمحطات مع توافر مخزون يكفى لاستيعاب زيادة الرواج السياحي على المحافظة خلال فترة العيد، بالإضافة إلى التأكد من تعبئة الخزانات الاستراتيجية بمصنع تعبئة البوتاجاز مع زيادة كافة أنواع المواد البترولية خلال فترة الصيف بنسبة 20%، والاطمئنان على ملئ جميع اسطوانات البوتاجاز بكافة المستودعات على مستوى المحافظة خلال فترة العيد ، كما تم التنبيه على أصحاب المخابز باستمرار إنتاج الخبز خلال فترة أيام العيد للمواطنين والمصطافين.