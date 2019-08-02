ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمال الصحراء تجهز لاعبي الإعلاميين للممتاز ب.. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:41 م
صدى البلد
مالك خالد
يواصل فريق الإعلاميين بقيادة جميل حلمي، التدريبات بكل قوة استعدادا للموسم الجديد من دوري الممتاز ب.

وقد أدى الفريق مرانا صباحيا بصحراء الأهرامات تحت قيادة مدرب الفريق جميل حلمي حرصا على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، قبل بدء منافسات الموسم الجديد.

وأوضح حلمي أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتجهيز اللاعبين بشكل مناسب المباريات الرسمية، بجانب تدريبات الكرة والجمل الخططية استعدادا للموسم الجديد.

موضوعات متعلقة

لغموض مصير الموسم الجديد.. الإعلاميين يحدد موعد بدء استعداداته للممتاز ب

السبت.. بداية الإعداد لنادي بني سويف على ملعبه

الإعلاميين يخوض مرانه الأول استعدادا للممتاز ب .. صور

استعدادا للموسم الجديد.. بني سويف يدخل في معسكر مغلق لمدة شهر

الإعلاميين يتطلع للصعود للممتاز وصفقاته الوسيلة لتحقيق الحلم

المنيا يعود للتدريبات اليوم استكمالا لفترة الإعداد

ترشيحاتنا

بعد مقتل مدنيين فى احتجاجات .. قرار عاجل من العسكري السوداني وترحيب من قوى التغيير

من الشهامة ما قتل.. وفاة 5 أشخاص أثناء إنقاذ مزارع من بئر مياه بسوهاج

لا تسيء اللفظ.. كهربا يوجة رسالة إلى منتقديه

فرنسا وتركيا على حافة المواجهة.. غضب تركي مكتوم من باريس.. غاز المتوسط قد يتسبب في صدام بين البلدين.. وهجوم من أنقرة على قبرص بسبب القواعد العسكرية الفرنسية

موجز السوشيال ميديا.. كهربا يوجه رسالة إلى منتقديه.. وأحدث ظهور لـ محمد صلاح

محمد صلاح وساديو ماني أبرزهما.. نجوم الدوري الإنجليزي فى خطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها