رمال الصحراء تجهز لاعبي الإعلاميين للممتاز ب.. صور

يواصل فريق الإعلاميين بقيادة جميل حلمي، التدريبات بكل قوة استعدادا للموسم الجديد من دوري الممتاز ب.



وقد أدى الفريق مرانا صباحيا بصحراء الأهرامات تحت قيادة مدرب الفريق جميل حلمي حرصا على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، قبل بدء منافسات الموسم الجديد.



وأوضح حلمي أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتجهيز اللاعبين بشكل مناسب المباريات الرسمية، بجانب تدريبات الكرة والجمل الخططية استعدادا للموسم الجديد.