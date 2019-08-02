مقتل 19 جنديا على الأقل في هجوم للقاعدة بجنوب اليمن

قالت مصادر أمنية إن تنظيم القاعدة هاجم معسكرا في جنوب اليمن اليوم الجمعة مما أدى إلى مقتل 19 جنديا على الأقل.



وهذا ثاني هجوم في يومين على معسكر لقوات الحزام الأمني وهي عضو في التحالف العربي المدعوم من الغرب الذي يحارب حركة الحوثي التي تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.



وذكرت المصادر أن مقاتلي القاعدة سيطروا لفترة قصيرة على المعسكر الواقع في قرية المحفد بمحافظة أبين في جنوب البلاد قبل أن تستعيد القوات اليمنية السيطرة عليه بعد ساعات.



وكانت سيارة ملغومة قد انفجرت أمس الخميس في معسكر لقوات الحزام الأمني في ميناء عدن بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل 13 شرطيا.



وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشرته وكالة أعماق للأنباء اليوم الجمعة.



وقال داعش إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من أفراد الشرطة وبينهم قائد مركز الشرطة. وأفاد بيان وزارة الداخلية بأن 13 لاقوا حتفهم.