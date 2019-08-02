شقي ومشاغب.. الأمير هاري نسخة طبق الأصل من ديانا

يوجد الكثير من الاختلافات في الطباع بين الأمير هاري وأخيه الأكبر الأمير ويليام، رغم نشأتهم الواحدة بنفس الطريقة في قصر باكنجهام الملكي.





ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، فقد صرحت الخبيرة الملكية فيكتوريا أربيتر أن الاميرة ديانا قد ورثت الكثير من صفاتها لابنائها، ولكن توارثها بشكل أكبر الأمير هاري ما يجعله مختلفا تماما عن أخيه الاكبر ويليام.





وتابعت فيكتوريا أن هاري قد ورث عن والدته الكثير من الصفات، ومنها الشغف، ورغبته في تغيير ما حوله للأفضل، وعدم الالتزام، وأنه على حد وصفها شقي ومشاغب، وهذا ما تميزت به ديانا بشكل كبر وورثتها لابنها هاري.





وأضافت فيكتوريا أن ديانا كان لها سحر خاص فكان من الممكن أن تمشي في غرفة ممتبئة بالناس وتجعلهم يشعرون أن كل شئ رائع، وهذا الحماس هو ما ورثه أيضا هاري.



