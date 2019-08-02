الزرقا يضم حسن الرسام لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الزرقا الرياضي ، برئاسة سمير موسي، في إتمام التعاقد مع حسن أبو صقره الملقب بـ"الرسام" لاعب خط وسط بورتو السويس السابق ، رسميا لدعم الفريق استعدادا للموسم القادم بالدوري الممتاز ب .



تمت الصفقة بنجاح بناء على طلب من إكرامي عبدالعزيز المدير الفني للفريق ، لإعجابه الشديد بقدرات اللاعب وامكانياته الفنية ، التى تجعله من العناصر الأساسيه بالفريق في الموسم الجديد،بدورى القسم الثانى .



حصل مسئولو نادي الزرقا ،علي الاستغناء الخاص باللاعب حسن أبوصقره ، من إدارة فريق بورتو السويس للحصول علي خدماته لمدة موسمين .



يذكر أن حسن أبوصقره لعب من قبل لفريق النصر ، والترسانة ، ونادي إف سي مصر ، وبورتو السويس ، قبل أن ينضم مؤخرا لفريق الزرقا.