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رياضة

الزرقا يضم حسن الرسام لمدة موسمين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:24 م
حسن أبو صقره الملقب
حسن أبو صقره الملقب بـ"الرسام"
رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الزرقا الرياضي ، برئاسة سمير موسي، في إتمام التعاقد مع حسن أبو صقره الملقب بـ"الرسام" لاعب خط وسط بورتو السويس السابق ، رسميا لدعم الفريق استعدادا للموسم القادم بالدوري الممتاز ب .

تمت الصفقة بنجاح بناء على طلب من إكرامي عبدالعزيز المدير الفني للفريق ، لإعجابه الشديد بقدرات اللاعب وامكانياته الفنية ، التى تجعله من العناصر الأساسيه بالفريق في الموسم الجديد،بدورى القسم الثانى .

حصل مسئولو نادي الزرقا ،علي الاستغناء الخاص باللاعب حسن أبوصقره ، من إدارة فريق بورتو السويس للحصول علي خدماته لمدة موسمين .

يذكر أن حسن أبوصقره لعب من قبل لفريق النصر ، والترسانة ، ونادي إف سي مصر ، وبورتو السويس ، قبل أن ينضم مؤخرا لفريق الزرقا.

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