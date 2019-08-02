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ديني

خطيب الحرم يكشف عن 3 فضائل ليوم عرفة.. أبرزها العتق من النار

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:45 م
فضائل يوم عرفة
فضائل يوم عرفة
أمل فوزي
قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي: إن لصوم عرفة فضائل، منها أن صومه يكفر ذنوب سنتين.

واستشهد «المعيقلي» خلال خطبة الجمعة من الحرم المكي، بما ورد في صحيح مسلم، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ، أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

وأضاف: ثانيًا: أن يوم عرفة، هو أكثر يوم في العام، يعتق الله تعالى فيه خلقًا من النار، سواء ممن وقف بعرفة منهم، ومن لم يقف بها من أهل الأمصار، فيجب الابتهال إلى الله والتعرض لرحمته، للفوز برضوانه وجنته.

وتابع: ثالثًا: أنه في يوم عرفة، ينزل ربنا جلّ في علاه، إلى السماء الدنيا، نزولا يليق بجلاله، وكبريائه وعظمته، فيباهي بأهل الموقف ملائكته، ففي صحيح مسلم، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ».

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