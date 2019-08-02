مدير مركز الإرشاد: سفر المرأة السعودية بدون موافقة ولى أمرها خطوة متأخرة

قال رضا الدنبوقى ، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن سفر المراة السعودية بدون موافقة ولى أمرها خطوة تحسب لصانع القرار ولكنها جاءت متأخرة.



وأضاف رضا الدنبوفى ل صدى البلد أن المرأة السعودية تساوت مع مثيلاتها في الدول الأخرى مثل تونس ومصر التى تدعم حق المرأة فى الحركة والتنقل وفق الدساتير العربية والدولية .



وتمنى رضا الدنبوقى ان تشجيعهم وأن يكون هناك نوع من الإستمرارية بشكل كامل وليس مجرد شعارات، موضحًا أن السعودية تتخذ بعض القرارات الصحيحة لضبط أوضاع المرأة .



وأشار أن دخول المرأة الأجنبية للسعودية بهدف السياحة بدون محرم هو تفسير حقيقى ومنضبط لمفهوم الشريعة الاسلامية الغراء ، لأن وجود المحرم كان بسبب صعوبة التنقل قديمًا وعدم وجود وسائل مواصلات وكان يخشى على النساء من التعرض للمضايقات أو التحرش لأو القتل ، فمن الحكمة بعد تعطور وسائل المواصلات والتكنولوجيا أن تكون المرأة بدون محرم عند دخول المملكة ، وندعوهم أن يتم تطبيقهم على الكل ويشمل القرار جميع المزارات السياحية والدينية .

