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أخبار البلد

مدير مركز الإرشاد: سفر المرأة السعودية بدون موافقة ولى أمرها خطوة متأخرة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:38 م
رضا الدنبوقى
رضا الدنبوقى
أمل مجدى
قال رضا الدنبوقى ، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن سفر المراة السعودية بدون موافقة ولى أمرها خطوة تحسب لصانع القرار ولكنها جاءت متأخرة.

وأضاف رضا الدنبوفى ل صدى البلد أن المرأة السعودية تساوت مع مثيلاتها في الدول الأخرى مثل تونس ومصر التى تدعم حق المرأة فى الحركة والتنقل وفق الدساتير العربية والدولية .

وتمنى رضا الدنبوقى ان تشجيعهم وأن يكون هناك نوع من الإستمرارية بشكل كامل وليس مجرد شعارات، موضحًا أن السعودية تتخذ بعض القرارات الصحيحة لضبط أوضاع المرأة .

وأشار أن دخول المرأة الأجنبية للسعودية بهدف السياحة بدون محرم هو تفسير حقيقى ومنضبط لمفهوم الشريعة الاسلامية الغراء ، لأن وجود المحرم كان بسبب صعوبة التنقل قديمًا وعدم وجود وسائل مواصلات وكان يخشى على النساء من التعرض للمضايقات أو التحرش لأو القتل ، فمن الحكمة بعد تعطور وسائل المواصلات والتكنولوجيا أن تكون المرأة بدون محرم عند دخول المملكة ، وندعوهم أن يتم تطبيقهم على الكل ويشمل القرار جميع المزارات السياحية والدينية .

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