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رياضة

ايمن عبدالعزيز ينضم لجهاز الزمالك المؤقت

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:40 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك، عن تولي أيمن عبد العزيز لمنصب المدرب العام بالجهاز الفني المؤقت بقيادة طارق يحيى، كما سيتواجد أيمن طاهر في منصب مدرب حراس المرمى.

وكان مجلس الزمالك قرر تكليف طارق يحيى بتولي منصب المدير الفني مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك في الفترة الحالية لمباراة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجاري.



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