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حوادث

حريق هائل فى حظيرة ماشية في الفيوم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:37 م
السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق
الفيوم - نبيل أبو السعود
نشب حريق هائل فى حظيرة لتربية الماشية بالفيوم حيث التهمت النيران محتوياتها من الاسقف والعلف، ورأس ماشية.

تلقى اللواء خالد الطحلاوى مدير أمن الفيوم اخطارا بالحريق وانتقلت سيارات الحماية المدنية الى مكان الحريق وتم السيطرة عليه قبل امتداده لباقى المزارع المجاورة.

وتبين من التحقيقات أن المزرعة ملك سليمان حسين (55 سنة ) وتقع فى قرية العزيزية بمركز طامية وأكد صاحبها أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائى فى احدى توصيلات المزرعة ،ولم يتهم احدا بالتسبب فى الحريق.

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