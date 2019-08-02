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ديني

خطيب الحرم: ارتكاب 3 أمور ينبغي لمن نوى الأضحية الابتعاد عنها..فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:45 م
الأضحية
الأضحية
أمل فوزي
قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي المسلمين: إن الأضحية سنة مؤكدة، لا ينبغي تركها لمن قدر عليها.

وأضاف «المعيقلي» خلال خطبة الجمعة من المسجد الحرام، أنه ينبغي لمن أراد أن يضحي، إذا دخلت عشر ذي الحجة، أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، حتى يذبح أضحيته، لما روى مسلم في صحيحه.

واستدل بما روي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».

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