رئيس محلية النواب في حوار لـ صدى البلد: نرحب بأي مداولة حول مشروع قانون الإدارة المحلية.. حديث الرئيس السيسي عن جهود البرلمان شهادة حق وليست مجاملة.. والمحليات ستكون إطارا مهما لتمكين الشباب

رئيس محلية النواب لـ صدى البلد:

4 نواب تقدموا بمشروعات قوانين مع قانون الحكومة

اللجنة مستعدة للنقاش مرة أخرى

المحليات ستكون إطارا مهما لتمكين الشباب



قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة الجديد سيكون تحت نظر البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل المقرر له الانطلاق فى أكتوبر من العام الجاري.



جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدى البلد"، تعليقا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص قانون الإدارة المحلية وتكاتف الحكومة والبرلمان من أجل إصداره بدور الانعقاد المقبل.



وأكد أحمد السجيني أنه لم يعد مجالا للتخمين بشأن موعد مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، كون البرلمان يتبقي له دور انعقاد واحد، وفى ظل حديث رئيس الجمهورية بشأنه، مؤكدا أنه تم الانتهاء من نظر القانون بتوافق كامل بين الجميع، حيث تقدم 4 نواب بمشروعات قوانين مع قانون الحكومة وتم الوصول إلى قانون توافقي شامل لمنظومة الإدارة المحلية فى مصر.



وأوضح أحمد السجيني أن "الجميع تابع المناقشات والحوارات التى تمت حول هذا القانون، ورغم ذلك إذا رأى أي من الأحزاب أو القوى السياسية فى المجلس أو أي من النواب أو الحكومة التقدم بأي طلبات لإعادة المداولة على أي من المواد فنحن فى اللجنة على استعداد للنقاش والحوار من جديد حرصا على الصالح العام والوصول لأفضل الصياغات لخدمة المنظومة المحلية في مصر".



ولفت أحمد السجيني إلى أن رئيس الجمهورية كان واضحا في حديثه بشأن تطبيق الحوكمة وأهميتها وفاعلية المجالس المحلية فى القيام بدورها الرقابي من خلال عناصر قوية وشابة من أبناء الشعب المصري لمواصلة مكافحة الفساد ومواجهة البيروقراطية، مؤكدا أن انتخابات المحليات ستكون فرصة إيجابية نحو تمكين الشباب من العمل العام والمشاركة الفاعلة فى بناء المجتمع.



وتطرق رئيس اللجنة إلى ما ذكره الرئيس السيسي بشأن الجهود التى تبذل من البرلمان بمختلف المجالات التشريعية، موضحا أن هذه الشهادة ليست مجاملة بقدر ما هي شهادة حق فيما يقوم به البرلمان من أعمال تشريعية على مختلف المستويات وهذا واقع يلمسه الجميع علي مرأي ومسمع من وسائل الإعلام مستشهدا بما حدث من جهود كبيرة بشأن قانون الإدارة المحلية طوال الفترة الماضية.



وجاء فى مشروع قانون الإدارة المحلية أن المجتمعات العمرانية الجديدة ينظم إنشاؤها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلس يتم انتخابه كل 4 سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها 3 آلاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، وتكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلى للمدينة الواردة فى هذا القانون، فيما ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمى للتنمية، يشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظة.



ونص القانون على وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية، وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإنشاء أكاديمية للإدارة المحلية ، وأن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة،وبالنسبة لحل المجالس المحلية، نص القانون بعدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلى لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلى من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب، وذلك للأسباب التى تقتضيها المصلحة العامة.



وينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمى للتنمية، وفى الشروط لتعيين محافظ أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة، على الأقل فى تاريخ التعيين، أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقلونصت المادة 119 الخاصة بتوجيه الاستجواب للمحافظ، على أنه يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم.



وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسؤولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى، وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسؤوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسؤوليته هو المحافظ أو أى من نوابه، يُرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم فيُرفع أمره للمحافظ المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه.