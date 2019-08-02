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فن

إيرادات الخميس.. الفيل الأزرق والممر في المقدمة.. ومحمد حسين يتذيل القائمة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:31 م
صدى البلد
سمر سعد
تشهد دور السينما حاليا، تنافس عدد من الأفلام التي عرضت ضمن سباق أفلام عيد الفطر المبارك، وهي "الممر"، "كازابلانكا"، "محمد حسين"، "سبع البرمبة"، "حملة فرعون"، بالإضافة إلى "الفيل الأزرق 2"، الذي طرح مؤخرا.

وجاءت حصيلة الإيرادات في شباك تذاكر أمس الخميس الموافق 1 أغسطس 2019، 4 ملايين و589 ألفا و167 جنيها وكانت على النحو التالي:

الفيل الأزرق 2 حقق 3 ملايين و869 الفا و629 جنيها.
كازابلانكا حقق 232 ألفا و425 جنيها.
الممر 364 ألفا و094 جنيها.
سبع البرمبة 99 ألفا و765 جنيها.
حملة فرعون حقق 18 ألفا و350 جنيها.
محمد حسين 4 آلاف و904 جنيهات.

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