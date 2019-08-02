دينا الوديدى تحيى حفلا بمهرجان محكى القلعة السبت 31 أغسطس

تحيى المطربة الشابة دينا الوديدى حفلًا جماهيريا كبيرًا يوم السبت 31 أغسطس بمصاحبة فرقتها الموسيقية مهرجان محكى القلعة تفتحه وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية يوم ١٨ أغسطس وحتى يوم 1سبتمبر.



وتمتاز حفلات دينا الوديدى بأنها دائمًا تحت شعار كامل العدد وذلك لأن لديها قاعدة جماهيرية كبيرة لدى الشباب المصرى والعربى ومن أهم أغانى دينا الوديدى تدور وترجع والعرس وأدين بدين الجدعنة وعلى ورق الفل و كفايه غش والسيره و ساير و الحرام ويا جنوبى ويعنى ايه كلمه وطن و كتر الوجع.



ولقد وضعت مجلة التايم الأمريكية، المغنية والملحنة المصرية دينا الوديدي ضمن قائمة قادة الجيل القادم جنبا إلى جنب مع تسع شخصيات رائدة أخرى.



وصفت "التايم" دينا الوديدي، حيث بأنها "صوت الأمل"، أوضحت المجلة الأمريكية كيف تستمد المغنية المصرية من التاريخ للتغيير من أجل المستقبل.

