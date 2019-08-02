ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الوديدى تحيى حفلا بمهرجان محكى القلعة السبت 31 أغسطس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:00 م
صدى البلد
سمر سعد
تحيى المطربة الشابة دينا الوديدى حفلًا جماهيريا كبيرًا يوم السبت 31 أغسطس بمصاحبة فرقتها الموسيقية مهرجان محكى القلعة تفتحه وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية يوم ١٨ أغسطس وحتى يوم 1سبتمبر.

وتمتاز حفلات دينا الوديدى بأنها دائمًا تحت شعار كامل العدد وذلك لأن لديها قاعدة جماهيرية كبيرة لدى الشباب المصرى والعربى ومن أهم أغانى دينا الوديدى تدور وترجع والعرس وأدين بدين الجدعنة وعلى ورق الفل و كفايه غش والسيره و ساير و الحرام ويا جنوبى ويعنى ايه كلمه وطن و كتر الوجع.

ولقد وضعت مجلة التايم الأمريكية، المغنية والملحنة المصرية دينا الوديدي ضمن قائمة قادة الجيل القادم جنبا إلى جنب مع تسع شخصيات رائدة أخرى.

وصفت "التايم" دينا الوديدي، حيث بأنها "صوت الأمل"، أوضحت المجلة الأمريكية كيف تستمد المغنية المصرية من التاريخ للتغيير من أجل المستقبل.

ترشيحاتنا

قرار تاريخي.. الفرنسية ستيفاني فرابار تدير مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

الإفتاء توضح الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات العيد

انتشار قوات الأمن وإخلاء محطات القطارات في فرانكفورت

سافرت لندن.. زوج فجر السعيد ينشر صورتها بالحجاب ويوجه لها كلمات مؤثرة

أضرار القهوة بالحليب .. 4 مخاطر أبرزها السمنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل