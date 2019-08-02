خايفين على عيالنا.. أهالى روض الفرج يشتكون من الكلاب الضالة

أرسل القارئ طارق مسعود، شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يتضرر فيها من انتشار الكلاب الضالة بشارع الأمير شيخو بروض الفرج.

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وقال مسعود في شكواه إن الكلاب تصيب الأطفال والكبار بالفزع والذعر في شارع الأمير شيخو بروض الفرج.



وطالب المسئولين بسرعة اتخاذ اللازم للقضاء على هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.



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