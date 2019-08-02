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أخبار البلد

أهالى حدائق الأهرام يشكون من انتشار القمامة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:09 م
صدى البلد
منار نور
أرسل وائل ممدوح، المقيم بمنطقة أ بالبوابة الأولى بحدائق الأهرام، رسالة عبر خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، يشكو انتشار القمامة بالمنطقة.

قال "ممدوح "، في رسالته: "نشكو نحن سكان المنطقة من انتشار القمامة الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة، وتنتشر الأمراض والأوبئة بين الأهالى".

وناشد المسئولين ضرورة حل المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 0100673536.

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