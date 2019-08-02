ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يشيد بدور الجامعات والمجتمع المدني في خدمة القضايا المجتمعية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:38 م
اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أهمية دور الجامعات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في خدمة القضايا المجتمعية ومشاركة أجهزة المحافظة في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المواطنين بنطاق المحافظة لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة.

جاء ذلك في ختام عمل القافلة الطبية التي نظمتها كلية الصيدلة جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة في منطقة المحروسة، والتي استمرت لمدة أسبوع لتقديم خدمة طبية مجانية لأهالي المنطقة في تخصصات الأنف والأذن وتنظيم الأسرة والمخ والأعصاب والباطنة والعظام والنساء والقلب والأطفال والجلدية والرمد، إلى جانب وجود معمل للتحاليل الطبية وصيدلية لصرف الدواء بالمجان.

كما تقوم القافلة بعمل تحويلات لمستشفى عين شمس الجامعي للحالات التي تحتاج فحوصات أشمل، وأسفرت الحملة على توقيع الكشف على ما يقرب من 3500 مواطن وعمل التحاليل الأزمة لأكثر من 600 مواطن، إلى جانب قيامها بعمل حملات توعية لأكثر من 5000 مواطن بأهمية النظافة الشخصية وصحة المرأة والعادات الصحية الضارة وخطورة زواج الأقارب.

كما ثمن المحافظ ، دور مؤسسة "بلان"، والتي قامت بتنظيم العديد من النشاطات والفعاليات الخيرية والعمل على تقديم الدعم ورعاية الأسر الفقيرة بعمل حملات توعية عن النظافة وعمل ورش ترفيهية للأطفال بمنطقة المحروسة بالنهضة بحي السلام 2 لتغيير سلوك الإنسان إلى الأفضل مع نقلهم إلى بيئة حضرية جديدة مختلفة عن السابق.

ترشيحاتنا

رامي جمال يتعرض لـ حادث مروع.. تعرف على التفاصيل

تعرف على الجهاز المعاون لـ طارق يحيى في الزمالك

نشرة الفن.. رامي جمال يتعرض لحادث مروع.. زينة تكشف عن نيتها ارتداء الحجاب ورفضها الزواج.. وأحمد عز يحتفل بإيرادات الممر

طرق القضاء على ثعبان الطريشة

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

موعد ومكان مباراة السوبر الأوروبى بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

بتكليف من تركى آل الشيخ ..أول مصرى يتولى مدير نادٍ أوروبى

الأبيض الخاسر الأول .. خبير لوائح دولي يكشف موقف كهربا بعد قيده فى قائمة الزمالك الأفريقية

تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

السيستم بيخرف .. قيد نجم الزمالك في قائمة الأهلي الإفريقية

تركى آل الشيخ يعلن عن النادى الجديد الذى اشتراه بارتداء فانلته .. صور

بعد المرحلة الرابعة من الاستبعاد.. التموين: حرمان هذه الفئات من الدعم

لا تسيء اللفظ.. كهربا يوجة رسالة إلى منتقديه

موجز الرياضة.. طارق يحيي مدربا مؤقتا للزمالك.. وآل الشيخ يشترى ناديا إسبانيا.. والأهلي يقيد عبدالله جمعة في قائمته الأفريقية

ارتفاع الساسو.. أسعار الدواجن والبيض الجمعة 2-8- 2019

تعرف على المبلغ المدفوع من تركى آل الشيخ لشراء نادي ألميريا الإسبانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها