شاهد.. آراء الجماهير المصرية حول المدير الفني للمنتخب

منذ إعلان أن المدير الفني القادم للمنتخب سيكون مصريا وليس أجنبيا والجماهير المصرية في حالة حيرة وترقب كبير حول مصير الفراعنة في الفترة القادمة وفي حالة اختلاف علي من هو الأحق بالقيادة.



استطلع صدى البلد رأي الشارع حول المدير الفني القادم للمنتخب الوطني ولكن لم يخرج الاختيار عن أربعة أسماء وهي (حسام حسن - حسن شحاتة - حسام البدري - إيهاب جلال) بالإضافة إلى اسم آخر كان مفاجأة في حد ذاتها وهو رضا عبد العال الذي رشحه البعض ورأوا أنه الأحق بالقيادة.



قال أحمد سامي إنه يرى أن حسام حسن هو الأفضل من وجهة نظره وأنه الأحق بالقيادة الفنية في الوقت الحالي، مضيفا: "هو دة وقت حسام حسن وفرصته".



بينما يرى حسام نور أن المعلم حسن شحاتة هو الأنسب للقيادة وهو الوحيد الذي حقق الإنجاز التاريخي بالحصول علي ثلاثة ألقاب متتالية.



بينما أجمع البعض علي أن رضا عبد العال هو الأنسب لقيادة الفراعنة في الوقت الحالي وأنه ملك التوقعات واختلف معهم آخرون، "مش معنى أنه محلل رائع انه يكون مدرب قوي".