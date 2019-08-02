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رياضة

توقف مفاوضات الزمالك مع ايمانويل بيدور لهذا السبب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:31 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن توقف مفاوضات مسئولي القلعه البيضاء مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي، الذي كان يسعى الأبيض للتعاقد معه خلال الفترة الحالية لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد.

واكد المصدر ان تعثر المفاوضات مع المدرب البرتغالي، بسبب استعانة تركي آل الشيخ بخدماته، في مشروعه الاستثماري الجديد بأوروبا، وهو ما دفع مسؤولي الزمالك لتجميد المفاوضات مع المدرب بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بـ آل الشيخ.

وكان بيدرو طلب الحصول على مبلغ 2 مليون دولار في الموسم الواحد نظير تعاقده مع الزمالك، وهو ما تحفظ عليه مسئولو الأخير، قبل أن تتوقف المفاوضات.

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