خطيب المسجد النبوي: مواسم الخير لا تنقطع.. والله أقسم بـ العشر من ذي الحجة

قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالباري الثبيتي، إن الله سبحانه وتعالى بين أن الاستعداد لمواسم الخير التي هي فرص عابرة دليل على الصدق، لقوله تعالى: «فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ».



وأضاف «عبدالباري» خلال خطبة الجمعة من المسجد النبوي، أن لهذه الأمة نفحات في أيام دهرها، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اطْلُبُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ كُلَّهُ، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَسَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَيُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ».



وأشار إلى أن مواسم الخير في الأمة الإسلامية لا تنقطع، وهذه الأيام تحل علينا أفضلها وأعظمها فأقسم بها الله تعالى لمكانتها وعظيم فضلها والعظيم لا يقسم إلا بالعظيم قال تعالى «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ»، وهي الأيام المعلومة التي شرع الله فيها ذِكره، لقوله تعالى «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الأنْعامِ».



وواصل: وشهد لها رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- بأنها أفضل الأيام، فقَالَ: «أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ، عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، قَالَ: وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ».



