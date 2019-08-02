انتشار قوات الأمن وإخلاء محطات القطارات في فرانكفورت

أفادت قناة "العربية" بأن شرطة مدينة فرانكفورت الألمانية تنتشر بكثافة قرب محطات القطارات في فرانكفورت.



وأضافت القناة أن السلطات أخلت محطات القطارات بالمدينة من الركاب.



ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب الاقتراب من محطات القطار الرئيسية.



ولم ترد معلومات بعد عن أسباب الطوارئ الأمنية في فرانكفورت وما إذا كانت مرتبطة بتهديد إرهابي من عدمه.

