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رئيس ميناء القاهرة الجوي يودع العاملين الفائزين بقرعة الحج في المطار

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:33 م
حجاج مطار القاهرة
حجاج مطار القاهرة الفائزين بالقرعة
نورهان خفاجي
ودع المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الجمعة، حجاج شركة الميناء الفائزين بالقرعة العلنية لأداء فريضة الحج لهذا العام، والمقرر سفرهم على رحلة مصر للطيران رقم ms 677 والتى ستقلع بعد قليل من الصالة الموسمية بمطار القاهرة .

كانت القرعة العلنية التى تم إجراؤها فى وقت سابق أسفرت عن اختيار 22 فائزا من العاملين.

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، 16 رحلة جوية إلي كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 3700 حاج بواقع 7 رحلات إلي جدة لنقل 1500 حاج و 9 رحلات جوية إلي المدينة المنورة لنقل 2200 حاج من حجاج تضامن قنا وسوهاج والأقصر وقرعة مجلس النواب وتنازلات وترانزيت هونج كونج و تورنتو و نيويورك وجمعية المحاربين القدماء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل .

جدير بالذكر أن الشركة تمكنت من نقل 40 الف حاج من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والأفراد والترانزيت وحجاج دولتي مالي وفلسطين علي متن 200 رحلة جوية.
رئيس ميناء القاهرة الجوي يودع العاملين الفائزين بقرعة الحج في المطار
رئيس ميناء القاهرة الجوي يودع العاملين الفائزين بقرعة الحج في المطار
رئيس ميناء القاهرة الجوي يودع العاملين الفائزين بقرعة الحج في المطار
رئيس ميناء القاهرة الجوي يودع العاملين الفائزين بقرعة الحج في المطار
رئيس ميناء القاهرة الجوي يودع العاملين الفائزين بقرعة الحج في المطار
رئيس ميناء القاهرة الجوي يودع العاملين الفائزين بقرعة الحج في المطار
رئيس ميناء القاهرة الجوي يودع العاملين الفائزين بقرعة الحج في المطار
رئيس ميناء القاهرة الجوي يودع العاملين الفائزين بقرعة الحج في المطار
رئيس ميناء القاهرة الجوي يودع العاملين الفائزين بقرعة الحج في المطار

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