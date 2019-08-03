خفض أمية الإناث والبطالة.. تفاصيل الخطة السنوية لسكان شمال سيناء

أكدت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان في شمال سيناء، أنه تم إعداد الخطة التنفيذية السنوية للسكان بشمال سيناء للعام 2019 2020 طبقًا لمحاور الخطة الإستراتيجية القومية للسكان، والتي تم اعتمادها من اللواء دكتور محمد شوشة المحافظ .



وأكدت ان الخطة تم اعدادها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالعمل السكاني على مستوى المحافظة ومنها: ديوان عام المحافظة، ومجالس المدن، ومديريات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والقوى العاملة، والثقافة، والزراعة، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، ومحو الأمية وتعليم الكبار، واللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة، وفرع المجلس القومى للمرأة.



وأشارت إلى أن الخطة تتضمن محاور: تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الشاب وصحة المراهقين، التعليم، تمكين المرأة، والإعلام والتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الخطة التنفيذية للسكان في شمال سيناء- والبالغ عددهم 465 ألفا و543 نسمة-



وتشمل أهداف الخطة رفع سنوات الحماية، ضبط معدل المواليد، خفض معدل وفيات الأمهات الناتج عن الحمل والولادة، خفض معدل وفيات الأطفال الرضع والأطفال الأقل من 5 سنوات، خفض نسبة التسرب من التعليم، خفض نسبة الأمية العامة، خفض نسبة أمية الإناث، خفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المرأة في قوة العمل.