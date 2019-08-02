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بعد اختياره أسقفًا للبحر الأحمر.. مستقبل وطن يزور الانبا ايلاريون

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:02 م
مستقبل وطن يزور
مستقبل وطن يزور الانبا ايلاريون نوع الموضوع:
عبد الرحمن سرحان
زار وفد رفيع المستوى من أعضاء حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحر الأحمر، وعلى رأسهم عماد سيف الدين أمين الحزب، كاتدرائية الأنبا شنودة، بمدينة الغردقة، لتقديم التهنئة للأنبا إيلاريون لرسامتة أسقفًا على كرسي إيبارشية البحر الأحمر.

ونقل عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة تحيات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، إلي الأنبا ايلاريون متنميًا له مزيدا من التوفيق في قيادته لإيبارشية محافظة بحجم البحر الأحمر.

من جانبه، قال أحمد الدقاق أمين التنظيم، أنه يكن كامل الاحترام للإخوة الاقباط بمحافظة البحر الاحمر، مؤكدا علي أن المحافظة تتميز بالعلاقات الطيبه والمتميزة بين اقباط المحافظة ومسلميها.

وفي الوقت نفسه، أضاف ميلاد ميخائيل أمين المواطنة، أن الحزب قدم التهنئة للانبا ايلاريون مشيرًا الي أن الوفد استقبل الانبا ايلاريون بالورود وتورته عليها صوره الانبا ايلاريون في لفته رائعة من قيادات الحزب.

كان وفد من حزب مستقبل وطن توجه الي كنيسة الانبا شنودة بالغردقة لتوجيه التهنئة للأنبا ايلاريون لتنصيبه اسقفا لايبارشيه المحافظة.
بعد اختياره أسقفًا للبحر الأحمر.. مستقبل وطن يزور الانبا ايلاريون
بعد اختياره أسقفًا للبحر الأحمر.. مستقبل وطن يزور الانبا ايلاريون

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