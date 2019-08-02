أصالة: المرأة السعودية تستحق نيل حقها.. وشكرا للبطل

أشادت المطربة أصالة بقرار السعودية بمنح المرأة حق السفر للخارج دون إذن ولى أمرها.



وكتبت أصالة عبر حسابها علي تويتر: "تستحقّ المرأة السّعوديّه أنّ تنال حقّها ، ومبارك عليها ماحصلت عليه ، فهي أهل للثقة والاحترام ، وكلّ الإمتنان للبطل الّذي أخذ على عاتقه حقوقها فكرّمها لأنّها والدته وأخته وزوجته وإبنته ، ألف شكر #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز".



يذكر أن السعودية أعلنت رسميًا عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، والتعديلات الجديدة تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل، مشيرةً إلى أن الحكومة تعديلات على نظامى الأحوال المدنية ووثائق السفر، تعترف بأن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، وتسمح لها بالتقدم لطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر كما كان معمولا به.