ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة: المرأة السعودية تستحق نيل حقها.. وشكرا للبطل

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:07 م
صدى البلد
سمر سعد
أشادت المطربة أصالة بقرار السعودية بمنح المرأة حق السفر للخارج دون إذن ولى أمرها.

وكتبت أصالة عبر حسابها علي تويتر: "تستحقّ المرأة السّعوديّه أنّ تنال حقّها ، ومبارك عليها ماحصلت عليه ، فهي أهل للثقة والاحترام ، وكلّ الإمتنان للبطل الّذي أخذ على عاتقه حقوقها فكرّمها لأنّها والدته وأخته وزوجته وإبنته ، ألف شكر #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز".

يذكر أن السعودية أعلنت رسميًا عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، والتعديلات الجديدة تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل، مشيرةً إلى أن الحكومة تعديلات على نظامى الأحوال المدنية ووثائق السفر، تعترف بأن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، وتسمح لها بالتقدم لطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر كما كان معمولا به.

ترشيحاتنا

بـ ضهر مكشوف.. منة فضالى فى إطلالة مثيرة

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

3 سيناريوهات أمريكية للقضاء على إيران.. استراتيجى سعودى يكشف مصير المواجهة بين واشنطن وطهران قبل نوفمبر

بتكليف من تركى آل الشيخ ..أول مصرى يتولى مدير نادٍ أوروبى

ايمن عبدالعزيز ينضم لجهاز الزمالك المؤقت

موجز السوشيال ميديا.. كهربا يوجه رسالة إلى منتقديه.. وأحدث ظهور لـ محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل