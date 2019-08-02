ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

٧ أوراق مطلوبة للتحويل من هندسة حلوان للمطرية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:04 م
صدى البلد
كريم ناصر
بعد ظهور نتائج كلية الهندسة جامعة حلوان بفرعيها " حلوان والمطرية" للعام الدراسى ٢٠١٨-٢٠١٩ و توافد الطلاب لمكاتب التحويل بالجامعة للتحويل من فرع حلوان للمطرية و العكس ؛ ننشر الوراق المطلوبة للتحويل بين الكليتين ...

١- اصل بيان حالة الطالب و٥ صور له

٢- شهادة خسن سير وسلوك و٥ صور

٣- صورة لشهادة الميلاد

٤- صورة كارنيه الكلية

٥- ٣ صور من شهادة قيد الثانوية العامة

٦- صورة البطاقة الشخصية للطالب

٧- ما يفيد محل سكن الطالب

ترشيحاتنا

تعرف على المبلغ المدفوع من تركى آل الشيخ لشراء نادي ألميريا الإسبانى

توقف مفاوضات الزمالك مع ايمانويل بيدور لهذا السبب

ناسا تفجر مفاجأة.. اكتشاف كوكب مائي شبيه بالأرض وصالح للحياة

خطيب الحرم ينصح بهذه العبادة للعتق من النار في يوم العرفة

حازم إمام ينتظر خبرا سارا جديدا بعد قرار بقائه فى الزمالك

لاعب الأهلي السابق يقترب من الانضمام لـ أسوان في الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل