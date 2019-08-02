٧ أوراق مطلوبة للتحويل من هندسة حلوان للمطرية

بعد ظهور نتائج كلية الهندسة جامعة حلوان بفرعيها " حلوان والمطرية" للعام الدراسى ٢٠١٨-٢٠١٩ و توافد الطلاب لمكاتب التحويل بالجامعة للتحويل من فرع حلوان للمطرية و العكس ؛ ننشر الوراق المطلوبة للتحويل بين الكليتين ...



١- اصل بيان حالة الطالب و٥ صور له



٢- شهادة خسن سير وسلوك و٥ صور



٣- صورة لشهادة الميلاد



٤- صورة كارنيه الكلية



٥- ٣ صور من شهادة قيد الثانوية العامة



٦- صورة البطاقة الشخصية للطالب



٧- ما يفيد محل سكن الطالب