٧ أوراق مطلوبة للتحويل من هندسة حلوان للمطرية

بعد ظهور نتائج كلية الهندسة جامعة حلوان بفرعيها " حلوان والمطرية" للعام الدراسى ٢٠١٨-٢٠١٩ و توافد الطلاب لمكاتب التحويل بالجامعة للتحويل من فرع حلوان للمطرية و العكس ؛ ننشر الوراق المطلوبة للتحويل بين الكليتين ...
١- اصل بيان حالة الطالب و٥ صور له
٢- شهادة خسن سير وسلوك و٥ صور
٣- صورة لشهادة الميلاد
٤- صورة كارنيه الكلية
٥- ٣ صور من شهادة قيد الثانوية العامة
٦- صورة البطاقة الشخصية للطالب
٧- ما يفيد محل سكن الطالب
١- اصل بيان حالة الطالب و٥ صور له
٢- شهادة خسن سير وسلوك و٥ صور
٣- صورة لشهادة الميلاد
٤- صورة كارنيه الكلية
٥- ٣ صور من شهادة قيد الثانوية العامة
٦- صورة البطاقة الشخصية للطالب
٧- ما يفيد محل سكن الطالب