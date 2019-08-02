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اقتصاد

17 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:04 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
سجلت قيم التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغ 1ر17 مليار جنيه من خلال كمية تداول 733 مليون ورقة منفذة على 78 الف عملية.

جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 4ر6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 489 مليون ورقة منفذة على 55 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه، وفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة.

وذكر التقرير أن الأسهم استحوذت على 41ر15 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 59ر84%.

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر69 % من إجمالي تعاملات السوق، في حين استحوذ المستثمرون الأجانب على 9ر23 % والعرب على 1ر6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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