مدحت صالح يحيي حفلا فنيا بمهرجان محكى القلعة.. 28 أغسطس

يحيي النجم الكبير مدحت صالح، حفلا كبيرا يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس بمهرجان محكى القلعة، والذى يقام فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.



يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال مدحت صالح الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.



ويغنى مدحت صالح بالحفل أغاني "كوكب تانى، بحلم على قدى، قلب واحد، البلياتشو، النور مكانه فى القلوب، قارئة الفنجان، ويصاحب مدحت صالح الفرقة الموسيقية للمايسترو عمرو سليم وعاطف إمام جيتار ومعتز متولى كيبورد وتامر بدران باز جيتار.

