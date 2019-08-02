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رياضة

واحتكم الأمر.. الجبلاية تجدد الثقة فى عامر حسين وترشيح سلطان للجنة الطبية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:52 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسرى غازى
يعلن غدا السبت اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة عن أسماء رؤساء اللجان والإدارات فى الجبلاية من أجل إدارة الأمور الإدارية والمالية قبل انطلاق منافسات الدورى الممتاز.

وسبق أن أعلنت لجنة مسابقات الدورى المحلي برئاسة المهندس عامر حسين عن انطلاق المسابقة المحلية يوم 14 سبتمبر القادم.

علم صدى البلد أن الجبلاية تدرس الاستعانة بالدكتور محمد سلطان لرئاسة اللجنة الطبية فى الاتحاد بعد نجاحه في تولي رئاسة اللجنة الطبية لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 19 يونيو حتي 21 يوليو الماضي.

وأفاد المصدر أن المهندس عامر حسين سيتم تجديد الثقة فيه بتوليه منصب رئيس لجنة المسابقات رغم محاولات الاعتذار من جانبه فضلا عن حسم منصب رئيس لجنة الحكام خلفا لـ عصام عبدالفتاح عضو الجبلاية المستقيل.

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