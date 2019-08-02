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بث مباشر .. جلسة بمجلس الأمن حول السلام والأمن فى أفريقيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:53 م
جلسة بمجلس الأمن
جلسة بمجلس الأمن حول السلام والأمن فى أفريقيا
شيرين عادل
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم تغطية متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لمؤتمر صحفي لجلسة بمجلس الأمن حول السلام والأمن فى أفريقيا.

يذكر أن مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، خلاصات خلوة كان عقدها بالرباط ما بين 24 و26 يونيو الماضي حول تعزيز عمل المجلس في مجال تعزيز السلام والاستقرار، وتفادي النزاعات وحل الأزمات التي تعرفها القارة الإفريقية.

كما اعتمد المجلس، خلال اجتماعه الـ861 الذي احتضنته أديس أبابا، كتيبا بمثابة دليل عن أساليب عمله كهيئة للسلام والأمن تابعة للاتحاد الإفريقي.

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