وزنها 3 أطنان.. روحانى يزيح الستار عن أكبر سجادة يدوية فى العالم

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرا عن إزاحة الرئيس الإيرانى حسن روحانى لأكبر سجادة يدوية فى العالم حيكت في 6 سنوات.



ووفقا للتقرير فإن السجادة استغرقت حياكتها في مدينة تبريز، شمالي غرب إيران، 6 سنوات، وتعرض الآن في معرض تبريز الدولي للسجاد.



وتبلغ مساحة السجادة 600 متر مربع، وتزن 3 أطنان، واستخدمت فيها 70 نوعا من الأصباغ، ووصفتها وسائل الإعلام بأنها "اكبر سجادة تم حياكتها يدويا في العالم".



وتعد صناعة النسيج والسجاد الإيراني جزءا هاما من الثقافة الفارسية، والتي يعود تاريخها إلى بلاد فارس القديمة، بينما تعتبر إيران أكبر مصدر للسجاد في العالم حيث تبلغ صادرات إيران من السجاد اليدوي نحو 420 مليون دولار (30% من السوق العالمية)،

