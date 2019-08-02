الجماهير تدعو له بالشفاء.. محمود جنش ينشر صورة مع زوجته وابنته

نشر محمود جنش حارس مرمي منتخب مصر والزمالك صورة جديدة له برفقة اسرته وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر محمود جنش في الصورة برفقة زوجته وابنته تمارا ولاقت الصورة اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات من جانب جمهوره متمنين له الشفاء العاجل.



كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك،قد أعلن عن تعاقد النادي مع محمد صبحي حارس بتروجيت والمنتخب الأولمبي ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عواد حارس الإسماعيلي لتدعيم حراسة المرمى بعد إصابة جنش في ظل وجود نقص عددي في هذا المركز.



وجاء ذلك خلال مؤتمر رئيس النادي الأبيض بمقر النادي امس للإعلان عن الصفقات الجديدة بالإضافة إلى الراحلين عن القلعة البيضاء.

