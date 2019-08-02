الكشف على 111 مواطنا في مرسى حميرة بالشلاتين مجانا..صور

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن استمرار فعاليات القافلة الطبية المجانية، التي تنظمها مديرية الصحة إلى مدن جنوب المحافظة، والتي انطلقت أمس الخميس.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مشاركة فريق إشراف القوافل العلاجية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتورة نصرة سعد منسق القوافل، وفريق العمل بالقوافل العلاجية بالمديرية، لافتا إلى توجيه قافلة طبية علاجية إلى الوحدة الصحية بمرسى حميرة في منطقة الجنوب، حيث تم الكشف على 111 حالة في جميع التخصصات (باطنة، أطفال، جراحة، رمد، أسنان، أشعة، معمل، نساء، جلدية، قلب).



وتم إجراء الفحوصات المعملية لـ 18حالة، وإحالة حالة واحدة إلى مستشفى الشلاتين المركزي لإجراء واستكمال الفحوصات، واستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة.



وأكد وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي المحافظة.