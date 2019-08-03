الأزهر يكشف عن عدد مرات الحج أداها رسول الله في عمره كله

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد في الكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن أداء مناسك الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة لمن استطاع إليه سبيلا.





واستشهد «مركز الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»، وقال الله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» الآية 97 من سورة آل عمران.





وأوضح أن حجَّ النبيُ صلى الله عليه وسلم حجَّةً واحدة في عُمره، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة بعد فتح مكة، ودَّع فيها أصحابه وأُمَّته؛ ولذلك سميت بحجة الوداع، فقال لهم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا» [أخرجه البيهقي].



