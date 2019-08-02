لأول مرة فى تاريخها وبحمولات تجاوزت 6.1 مليون طن.. قناة السويس تشهد اليوم عبور أكبر عدد من السفن.. مميش: حدث يعكس قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الملاحة الدولية

الفريق مميش :

عبور نحو 81 سفينة ضمن قافلتي الشمال والجنوب في سابقة تعد الأولى من نوعها

حمولات اليوم تجاوزت نحو 6.1 مليون طن

التوترات التي تشهدها منطقة مضيق هرمز لم تؤثر على معدلات حركة الملاحة بالقناة



أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عبور نحو 81 سفينة ضمن قافلتي الشمال والجنوب في سابقة تعد الأولى من نوعها في أعداد وحمولات السفن المارة في تاريخ قناة السويس والتي تجاوزت نحو 6.1 مليون طن.



أكد مهاب مميش أن التوترات التي تشهدها منطقة مضيق هرمز لم تؤثر على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن معدلات مرور ناقلات النفط والبضائع القادمة من منطقة الخليج العربي لم تتأثر بالوضع الحالي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مهاب مميش بقاعة المؤتمرات بشاطئ قناة السويس، صباح اليوم الجمعة، على هامش متابعة حركة الملاحة الدولية بقناة السويس.



وأشار الفريق مهاب مميش إلى أن القناة حققت، اليوم الجمعة، زيادة بلغت 100% في متوسط العبور اليومي الذي يتراوح بين 40 إلى 45 سفينة يوميًا وهو ما يعكس قدرة القناة على استيعاب الزيادة المطردة المتوقعة في حركة الملاحة الدولية والمرتبطة بمعدلات التجارة العالمية.



وشهد مهاب مميش وأعضاء مجلس إدارة قناة السويس عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس.



وأعلنت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس رفع استعدادتها القصوى لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد وأحجام السفن اليوم الجمعة.



وتشير إحصائيات الملاحة الدورية بقناة السويس لزيادة معدلات حركة مرور السفن وترجع القناة الزيادة لبدء تعافي تداعيات الأزمة المالية بدول شرق اسيا والصين وسياسة ادارة القناة المرنة التي تمنح تخفيضات للخطوط الملاحية الطويلة مما جذب السفن للمرور بقناة السويس .



وأجري الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الجمعة، جولة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، للاطمئنان على حركة عبور السفن، حيث تشهد قناة السويس، أكبر حركة عبور وحمولات فى تاريخها منذ إنشائها.

