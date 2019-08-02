انطلاق منتدى الاستثمار الأفريقي في القاهرة.. 5 أغسطس

يعقد بنك التنمية الأفريقي فى مصر بالتعاون مع أفريكسيم بنك، المنتدى السنوى للاستثمار في أفريقيا، يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس.



ويهدف المنتدى السنوى للاستثمار في أفريقيا إلى تشجيع فرص الاستثمار فى مختلف المجالات خاصة فى ظل التحّول التكنولوجي في القارة السمراء.



ويحضر المنتدى السنوى للاستثمار في أفريقيا، كل من مالين بلومبرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي فى مصر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وإبراهيم ساجنا مدير أفريكسيم بنك فى مصر، وباتريك ماكجي ممثل قطاع الاستثمار فى إدارة بنك التنمية الأفريقي، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية .



ويعد المنتدى السنوى للاستثمار في أفريقيا، مسرحا وملتقى واسع المجال لكل من القطاعين الرسمى متمثلا فى الوزارات والمؤسسات الحكومية ، والقطاع الخاص الممثل فى مجموعة رجال الأعمال والممولين المرتقبين للمشاركة فى المشروعات على المستويات القومية والخاصة فى كل من مصر والدول الإفريقية بشكل مباشر دون وسطاء، تحت رعاية المؤسسات الرسمية والدولية المانحة.



ولا تعتبر القاهرة مركزا نقطة انطلاق نحو آفاق الاستثمار والتنمية فى شمال إفريقيا فحسب بل على مستوى أنحاء القارة السمراء فى ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، ومن ثم تقرر أن تكون مصر هى المحطة الأولى فى عرض ومناقشات المشروعات المتوقع إنجازها على المستوى الإقليمي.



ومن المقرر أن يشهد المنتدى السنوى للاستثمار في أفريقيا، عرض بعض المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها بعد إقرارها فى النسخة الأولى للمنتدى والمؤتمر الموسع والذي تم عقده فى مدينة جوهانسبرج فى نوفمبر 2018، والتى يشارك فى عرضها شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة شركة "إنارة"، إحدى الشركات المنفذة و المشاركة فى مشروعات الطاقة التي تقرر إقامتها واعتمادها فى المؤتمر 2018.



ونجح المنتدى السنوى للاستثمار في أفريقيا الموسع عام 2018 ، فى إختيار والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات على مستوى مصر وإفريقيا والتي بلغت أعدادها 63 مشروعا، بتكلفة 40 مليار دولار فى مختلف المجالات، موزعين على 24 دولة ، من بينها 16 مشروعا فى 4 دول فى شمال إفريقيا بتكلفة تصل إلى 19،45 مليار دولار.



كما نجح المنتدى السنوى للاستثمار في أفريقيا 2018، فى لقاء 335 مستثمرا من الأنحاء كافة، بوفود أكثر من 87 دولة و8 رؤساء دول إفريقية ، كما تضمنت مجالات المشروعات- آنذاك-: " الطاقة – البنية التحتية – الصرف الصحى و معالجة المياه – تمويل مشروعات الشباب والمرأة الصغيرة والمتوسطة – النقل والمواصلات – المجالات المالية والمصرفية ".



ومن المتوقع أن يقام المنتدى السنوى للاستثمار في أفريقيا الموسع في مدينة جوهانسبرج، فى نسخته الجديدة 2019، خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر المقبل، والذي سيتم عرض ما تم التوصل إليه من دراسات ومشروعات مقترحة من كل بلد أفريقي، تحت رعاية بنك التنمية الأفريقي وأفريكسيم بنك بالتعاون مع الحكومات و الجهات المعنية فى كل بلد بالقارة السمراء.