فى عيدها الـ 65.. إذاعة الاسكندرية تكرم محافظ البحيرة .. صور

أناب اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، المهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام المساعد للمحافظة لحضور إحتفالية إذاعة الإسكندرية بعيدها الــ ٦٥ وذلك على المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية برعاية الأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وبحضور سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية ونائب رئيس الأكاديمية ورئيس الجامعة اليابانية بالإسكندرية وقناصل دول الصين وفلسطين وكوكبة من رجال الفن والأدب والثقافة وكبار الإذاعيين برئاسة مدير الإذاعة صبرى هندى.



ونقل المهندس حازم الأشمونى، تحية وتقدير اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لإذاعة الإسكندرية والعاملين عليها ودورهم الملموس فى رصد الإيجابيات والسلبيات نظرا لانهم شريك أساسى فى عملية التنمية و التطوير بالمحافظات.



كما ثمن دور اذاعة الاسكندرية على مدار ٦٥ عامًا من الإنجازات كمنارة ثقافية وإعلامية كان لها صدى ومردود إيجابى فى كل المجالات التى تمس حياة المواطنين اليومية.



وفى ختام الإحتفالية تسلم المهندس حازم الأشمونى درع الإذاعة الذى قدمه صبرى هندى رئيس الإذاعة للواء هشام آمنة محافظ البحيرة تقديرًا لدوره الملموس فى دعمه ورعايته الأنشطة والفعاليات الثقافية وجهودة الملموسة لدفع عجلة التنمية على أرض محافظة البحيرة.



