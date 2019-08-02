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وكيل نقابة الصحفيين: نرحب بمقترحات المدربين لتطوير الأداء المهني

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:28 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
ا ش ا
أكد جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين أن النقابة بصدد عقد ملتقى للمدربين الصحفيين للاستماع لمقترحاتهم، وبحث سبل الاستفادة من خبراتهم في مجال التدريب، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الصحفيين المهني.

وأشار عبدالرحيم - في تصريح له اليوم الجمعة - إلى أن لجنة التدريب بالنقابة ترحب بأي مقترحات يتقدم بها الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للارتقاء بمستوى التدريب للصحفيين، مشيرًا إلى أن النقابة تفتح أبوابها لكل من يرغب في المساهمة بمجهوداته في هذا المجال.

وشدد وكيل أول نقابة الصحفيين على أن المهنة أصبحت بحاجة ماسة لتطوير الأداء المهني من خلال التدريب، مشيرًا إلى أن لجنة التدريب بالنقابة تولي اهتمامًا كبيرًا للصحافة الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الصحافة الورقية، حتى يصبح أعضاء النقابة قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل الصحفي والإعلامي.

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