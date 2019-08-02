ضبط شخص أطلق أعيرة نارية لسرقة تروسيكل بمنطقة قلته في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، منذ قليل، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة تروسيكل بمنطقة قلته بحي غرب مدينة أسيوط.



وحال اقتراب القوة الأمنية بمحيط كنيسة سانت تريزا فوجئوا بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية وعلى الفور تعاملت القوة معه وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه دون خسائر في الأرواح.



وانتقل علي الفور اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إلي مكان الواقعة وتم السيطرة على المتهم وإلقاء القبض عليه.



وأكد مصدر أمني أن الواقعة بغرض سرقة تروسيكل بالمنطقة وتمكنت القوات من ضبط المتهم.