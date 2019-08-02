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30 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:00 م
30 سفينة إجمالي حركة
30 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد
ا ش ا
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة بلغت 30 سفينة.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات، فيما غادره 3 سفن، ويوجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات، بينما غادره 3 سفن، ويوجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .. كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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