زوج أنغام يطلب الدعاء لشقيقه بالشفاء لتعرضه لوعكة صحية

نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم - زوج الفنانة أنغام، صورة لأخيه عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيها داخل المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية.



وطالب أحمد إبراهيم، متابعيه بالدعاء لشقيقه بالشفاء العاجل والتام، إذ علق قائلًا: «دعواتكم لاخويا يخرج بالسلامة ان شاء الله».



كانت أنغام قد تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في شهر مارس الماضي، وهي الزيجة الرابعة للأولى، وأحدثت ضجة في الوسط الفني.



من ناحية أخرى تحيي أنغام أكثر من حفل غنائى فى الفترة المقبلة، كما ينتظر زوجها الموزع أحمد إبراهيم عرض أكثر من أغنية جديدة من توزيعه فى الفترة المقبلة وأبرزها أغنية محمد منير والتى تحمل اسم "مهموم".

